نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الجلوس فقط” رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب جميع طلاب محافظة القاهرة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد أن أعلنت مديرية التعليم بالمحافظة عن انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات ويتم في الوقت الحالي مراجعة النتائج قبل أن يتم اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبعد ذلك سوف تكون النتيجة متاحة من خلال الموقع الخاص بالمديرية والذي تم تجهيزه للإعلان عن النتائج ويستطيع جميع الطلاب في الصف الثالث الإعدادي من الحصول عليها بكل سهولة.

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها قامت بتخصيص بوابة إلكترونية تقوم من خلالها بعرض نتائج الطلاب في جميع المحافظات بعد أن يقوم المحافظ باعتماد النتيجة، وذلك بعد أن صدر قرار بأن تصدر النتائج بشكل لا مركزي، أي أن كل محافظة تنتهي من أعمال التصحيح ورصد الدرجات تقوم باعتماد النتيجة وإعلانها بشكل فردي، وبذلك يتم إعلان نتائج جميع المحافظات تباعا وليس الجميع في يوم واحد، وذلك بعد أن ترقب الطلاب كثيرا منذ أن أنهوا الامتحانات الخاصة بهم ويرغبون في الاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها بتلك المرحلة الدراسية الهامة للغاية.

نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022

وكانت هناك بعض المحافظات التي قامت بالإعلان عن النتائج الخاصة بها مثل الجيزة وأسوان ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، ويتبقى باقي المحافظات والتي سوف تقوم بالإعلان عن نتائجها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن انتهت تقريبا عملية التصحيح في أغلب المحافظات ومن بينها محافظة القاهرة والتي تحتوي على أكبر عدد من الطلاب، وسوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الخاص بالوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

رابط الحصول على نتيجة محافظة القاهرة

وبعد أن أعلنت محافظة القاهرة بانها انتهت من عملية التصحيح ويتم في الوقت الحالي مراجعة النتيجة وأصبح جميع الطلاب منتبهون من أجل إعلانها، ولكي يتم الحصول عليها بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار المحافظة الخاصة بك.

إدخال رقم الجلوس للطالب.

الضغط على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات عن موعد الإعلان عن النتائج حيث يرغب كل طالب في معرفة الدرجات التي حصل عليها في المواد التي قام بأداء الاختبارات بها، ووفقا لما تم الإعلان عنه بشكل رسمي فإن النتيجة تحت المراجعة وسوف تكون جاهزة للإعلان قريبا جدا.

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