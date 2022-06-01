فصليين دراسيين بدلاً من ثلاثة بدءاً من العام القادم وتطبيق القرار في بعض الجامعات بالمملكة

فصليين دراسيين بدلاً من ثلاثة هو أحد القرارات التي قامت باتخاذها أحد الجامعات في المملكة العربية السعودية في خلال الساعات القليلة، بدلاً من نظام الثلاث فصول بداية من العام الدراسي الجديد 1444 هجرية، حيث قد وردت بعض القرارات العاجلة بانه سوف يتم اعتماد تطبيق الثلاث فصول دراسية والتي تن بالفعل تطبيقها علي مرحلة التعليم الثانوي والتعليم العام، كما تم بشكل مفاجئ الإعلان عن التوقيع علي الجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي الجديد، وبعد قرار وزير التعليم السعودي قد تم تطبيق هذا القار علي المراحل الثانوية بشكل فوري، أما لجامعات الأخري سوف يتم وضع قرارات أخري خاصة بها سوف يتم من خلالها تطبيق نظام الثلاث فصول في بعض الجامعات علي طلابها بدءًا من العام القادم.

فصليين دراسيين بدلاً من ثلاثة

وكما ذكرنا سابقاً وبناء ً علي القرار الذي قامت باتخاذها وزارة التعليم السعودي، فقد قامت جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز ومقرها في الرياض “أول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية” بالإعلان علي موقعها الرسمي علي تويتر عن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين من العام الدراسي الجديد، وأن الجامعة سوف تقوم بالالتزام بجميع الإجازات الرسمية التي قد أقرتها الوزارة،كما قامت الجامعة بالإشارة إلي أنها سوف تقوم بمتابعة تجربة الجامعات المحلية بنظام الثلاث فصول الدراسية حتي لا يكون هناك أي تقصير والعمل علي توفير متطلبات العملية التعليمية علي أكمل وجه، ورفع تقارير دورية إلي إدارة الجامعة، كما أوضحت الجامعة أن الإدارة العليا بالجامعة ناقشت التقويم الدراسي للعام المقبل، وجاءت قراراتها بناءً على رأي أصحاب المصلحة في الجامعة من طلبة وأساتذة، واستنادًا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مركز البحوث في الجامعة.

فصليين دراسيين بدلاً من ثلاثة

أما عن الجامعات التي تعمل بنظام الثلاث فصول دراسية سوف فقد تم الإشارة إلي أن هناك بعض المواد الجديدة التي سوف يتم تدريسها بداية من الهام المقبل 1444 هجرية وهي كالتالي:

مشروع التخرج وهو شرط أساسي لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة.

نظام ساعات العمل التطوعي التي أقرتها تصريحات وزارة التعليم السعودي في الساعات القليلة الماضية.

الأمن الالكتروني.

علوم وهندسة البيانات.

أنظمة جسم الإنسان.

علوم ألأرض والفضاء.

مبادئ القانون.

الدراسات النفسية والاجتماعية.

وقد أشار المشرف العام أنه بعد امتحانات الفصل الثالث سيخضع الطالب لاختبار توجيهي ودمج علامات الطالب في نظام نور، علي أن تكون مدة الدورة 50 دقيقة ، وعدد الدروس باليوم 6 دروس.