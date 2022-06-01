نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرسمي.. هنا نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية natega في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الماضية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لعدد من المحافظات التي قد انتهت من تصحيح الامتحانات النهائية للطلاب في الصف الثالث الإعدادي، وجاري الإعلان عن نتائج باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة، وذلك فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات واعتماد النتيجة من المحافظ، وتكون بعد ذلك متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه من أجل إعلان نتائج الطلاب ويكون في استطاعتهم الحصول على النتيجة من المنزل وبدون بذل جهد كبير بالذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

وقامت محافظات الجيزة وشمال سيناء ودمياط وأسوان بالإعلان عن النتائج الخاصة بطلابها خلال الساعات الماضية، وأصبح في إمكانهم الآن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وإدخال رقم القومي الخاص بهم والمرحلة الدراسية وسوف يتم ظهور النتيجة على الفور بالدرجات التفصيلية، كما يمكنك أيضا الدخول على الموقع الخاص بالمديرية التعليمية الخاصة بمحافظتك والتي يتوفر بها النتيجة أيضا.

أسباب تأخر إعلان نتائج بعض المحافظات

وكانت بعض المحافظات لم تقم بالإعلان عن النتيجة الخاصة بها حتى الآن وهو ما جعل الكثير من الطلاب أولياء الأمور يتساءلون عن أسباب التأخير من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بسبب عدم الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات حتى الآن، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بانه بمجرد الانتهاء من التصحيح سوف يتم إعلان النتيجة على الفور من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك، حتى يستطيع كل طالب التعرف على نتيجته.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بان عملية الإعلان النتائج تتم بنظام غير مركزي أي تقوم كل وزارة بالإعلان عن النتائج الخاصة بها على حدا، بمجرد أن تنتهي من عمليات التصحيح واعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل السيد المحافظ، ومن المرتقب أن تقوم المحافظات التي لم تعلن نتائجها بعد بالإعلان عن تلك النتائج خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن أشارت الأخبار عن اقتراب انتهاء التصحيح في جميع المحافظات، حيث أنهى الطلاب في جميع المدارس الإعدادية الامتحانات الخاصة بهم والتي أقيمت خلال شهر مايو الجاري.

إعلان نتيجة محافظة كفر الشيخ

تم الإعلان منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ بعد أن تم اعتمادها من قبل السيد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنسبة نجاح 78.83%، حيث كان قد تقدم لأداء الامتحانات عدد 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا.

ويمكن الآن لجميع الطلاب في محافظة كفر الشيخ الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال موقع مديرية التعليم بالمحافظة.

ترقب نتيجة محافظة الدقهلية

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في محافظة الدقهلية بعد أن تم الانتهاء من التصحيح وسوف يتم اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة وتكون النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني على الفور.

حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات النهاية في المحافظة 119242 طالب وطالبة وتم توزيعهم على 650 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نسبة النجاح التي شهدتها النتائج ولكن من المقرر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الساعات المقبلة عقب الاعتماد الرسمي من قبل السيد المحافظ.

اعتماد نتيجة الطلاب بمحافظة الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الطلاب في الشهادة الإعدادية بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك قبل أن يتم الإعلان عنها من خلال المواقع الإلكترونية، وبلغت نسبة النجاح 86.3٪، وسوف تكون النتيجة متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني بعد قليل.

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