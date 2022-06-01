ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القرود فى البرتغال إلى 119

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:26 مساءً - أعلنت هيئة الصحة البرتغالية يوم الأربعاء تسجيل 19 إصابة جديدة بجدرى القرود، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 119 في بلد يمثل إحدى البؤر الرئيسية للانتشار الحالي للمرض.

وقالت الهيئة إن جميع الحالات المؤكدة للمرض الفيروسي الخفيف عادة ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما.

البرتغال وإسبانيا المجاورة وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات جدري القرود في التفشي الحالي خارج مناطق في غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن بها المرض. وأكدت إسبانيا يوم الاثنين 12 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 132.

وقالت السلطات الصحية إن الحالات في البرتغال لا تزال قيد المتابعة لكن جميع المصابين في حالة مستقرة ولم يُنقل أي منهم إلى المستشفيات.