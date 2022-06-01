بابا الفاتيكان يدعو إلى رفع الحصار عن صادرات القمح الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بابا الفاتيكان -فى تصريحات نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية- أنه "يتابع بقلق بالغ الوضع فى الموانيء الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "حياة الملايين تعتمد على تصدير القمح خصوصا فى الدول الفقيرة".

كما ناشد - فى كلمته الأسبوعية - بأن يتم بذل كافة الجهود لحل الأزمة وضمان الحق الإنسانى العالمى فى الحصول على الغذاء.

يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلنسكى، قد صرح بأن 22 مليون طن من القمح محتجزة بسبب الحصار الروسى لطرق التصدير الرئيسية.