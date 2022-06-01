الإصابات تتجاوز 100 حالة.. جدرى القرود يتفشى فى البرتغال

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الصحية، إن جميع الحالات المؤكدة للمرض ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما، مشيرة إلى أن جميع المصابين فى حالة مستقرة ولم يُنقل أى منهم إلى المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس جدرى القرود، كان قد تم اكتشافه فى أوروبا وأمريكا الشمالية مؤخرا، وهو مرض نادر نشأ فى إفريقيا وعادة ما يختفى من تلقاء نفسه ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس فى ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها فى أوروبا.