عاجل- آخر تطورات الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة، إن "أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية سو25 فى منطقة سيرجيفكا بدونيتسك، ومروحية مى 8 بمنطقة خاركوف، وسبع طائرات بدون طيار أوكرانية، كما تم تدمير خمسة مواقع قيادة و29 منطقة تجمع عسكرية ومعدات عسكرية أوكرانية، بصواريخ روسية عالية الدقة".

وأضافت الوزارة، أنه تم تصفية والقضاء على أكثر من 140 متطرفا، بالإضافة إلى 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية جراد وغيرها من الأسلحة والعتاد الأوكرانى، كذلك تم تصفية 24 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما فى ذلك بطارية من عيار 155 ملم مدافع هاوتزر M-777 الأمريكية، ومدفع 2S7 Pion، ومركبة قتالية من طراز BM-21 من نظام إطلاق صواريخ جراد المتعدد، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.

يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تم تدمير 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1077 طائرة بدون طيار، و185 مقاتلة، و129 مروحية.