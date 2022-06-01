الكرملين: لا نثق فى زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تصدق مزاعم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بأن كييف لن تهاجم الأراضى الروسية، إذا حصلت على أنظمة إطلاق صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع.





وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يثق بكلمات زيلينسكى، قال بيسكوف: "لا"، موضحا أنه "من أجل وجود ثقة، يجب أن تكون هناك تجربة سابقة تم خلالها الوفاء بمثل هذه الوعود. للأسف، هذه التجربة غير موجودة تماما".

وأضاف: "على عكس ذلك، فإن تاريخ الأحداث بأكمله يثبت أنه، بدءا من وعد زيلينسكى فى الحملة الانتخابية الرئيسية بإنهاء الحرب فى جنوب شرق أوكرانيا مرة واحدة وإلى الأبد، لم يتم الوفاء بالوعد، ولم يتم تنفيذ اتفاقيات مينسك، وانخرطوا فى النسيان".

وأشار بيسكوف إلى أنه "لذلك ليس لدينا أى رصيد من الثقة للجانب الأوكرانى".

وكان زيلينسكى قد صرح فى مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية أمس الثلاثاء، بأن كييف ليس لديها نية لاستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى أمريكية الصنع لمهاجمة الأراضى الروسية.