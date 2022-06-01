العالم اليوم - البرتغال.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز المائة

انتم الان تتابعون خبر البرتغال.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز المائة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:19 مساءً - أعلنت هيئة الصحة البرتغالية، يوم الأربعاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بجدري القرود ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 119 في بلد يمثل إحدى البؤر الرئيسية للانتشار الحالي للمرض.

وقالت الهيئة إن جميع الحالات المؤكدة للمرض الفيروسي الخفيف ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما.

البرتغال وإسبانيا المجاورة وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات جدري القرود في التفشي الحالي خارج مناطق في غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن بها المرض.

وأكدت إسبانيا، الاثنين، 12 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 132.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية إن الحالات في البرتغال لا تزال قيد المتابعة لكن جميع المصابين في حالة مستقرة ولم يُنقل أي منهم إلى المستشفيات.