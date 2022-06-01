العالم اليوم - بوغبا يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الشهر الجاري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:19 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا سيغادر النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حين ينتهي عقده في نهاية الشهر الجاري.

وعاد لاعب منتخب فرنسا إلى صفوف "الشياطين الحمر" قادما من يوفنتوس في العام 2016، بما كان حينها أغلى صفقة انتقال للاعب كرة قدم، وسط تطلعات ضخمة لكنه أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان "يمكن للنادي أن يعلن عن رحيل بول بوغبا في نهاية يونيو بمجرد انتهاء عقده".

وأضاف "يتمتع اللاعب الفرنسي بعلاقة طويلة مع يونايتد وانضم لأكاديمية النادي من لوهافر حين كان يبلغ 16 عاما فقط".

ولم يكشف النقاب بعد فيما إذا كان بوغبا قد تعاقد مع أي أندية أخرى كوكيل حر، لكن أفادت شائعات سابقة بأنه سيعود إلى يوفنتوس، وهو الأمر الذي نفاه النادي الإيطالي.