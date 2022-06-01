العالم اليوم - الجزائر تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 3.2 ملايين طن هذا الموسم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:19 مساءً - قال وزير الفلاحة الجزائري عبد الحفيظ هني إن بلاده تتوقع أن يبلغ إنتاجها من القمح 3.2 ملايين طن هذا الموسم مقابل مليوني طن في 2021 .

وأوضح الوزير أن البلاد لديها احتياطيات من القمح كافية للعشرة أشهر القادمة، مضيفا أنها استوردت ثلاثة ملايين طن حتى الآن وأن الواردات جارية، بحسب تلفزيون النهار الجزائري.

والجزائر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العام واستوردت 9.2 مليون طن في عام 2021، بحسب أرقام رسمية.