نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Google Drive موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول هو واحد من المواقع التي أطلقتها وزارة التربية العراقية للطلاب على مستوى محافظات العراق، إذ يتمكن الطالب من خلاله منن استخراج نتائجه بالصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق بالرقم الامتحاني للطالب ومن خلال الكشف عن اسمه بين الكشوفات التي يتم تحميلها بامتداد pdf حيث يتم اعتماد النتائج بمحافظات العراق للصف السادس الابتدائي للجولة الاولى للعام الدراسي 2022 وبعد اعتمادها بالمحافظة يتم تحميل الكشوفات فورا على موقع وزارة التربية العراقية لتظهر النتائج للطلاب بسهولة، ويتبين للطالب حالته إن كان ناجح أو راسب، مع تقرير بدرجات الطالب في المقررات الدراسية المختلفة، في السطور المقبلة نوضح كيفية الاستعلام عبر موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق.

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

يتم استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات العراق باسم الطالب من خلال موقع نتائجنا، او عبر موقع ناجح وبوابة التعليم العراقية التي تظهر من خلالها المحافظات التي تم اعتمادها بالفعل من قبل الوزارة، وقد انتهت محافظات الكرخ الأولى والكرخ الثالثة وكذلك محافظة الرصافة الأولى من نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الاول وتحميلها على المواقع الرسمية في العراق، حيث يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من استخراج النتائج عبر موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالضغط على تنزيل لتحميل ملف بي دي اف محمل بكشوفات الطلاب بكل محافظة.

يتعين على الطالب بعد ذلك بالبحث عن اسم المدرسة المقيد بها، ثم البحث عنه اسمه ورقمه الامتحاني، ليتمكن من الكشف عن تقرير بيانات درجاته بالمقررات الدراسية، ومن المقرر أن تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق بباقي المحافظات خلال ساعات قليلة مقبلة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول العراق

يتم الدخول إلى بوابة التربية العراقية للاستعلام عن النتائج.

ثم يتم البحث عن اسم المحافظة وتنزيل ملف النتائج للطلاب في الصف السادس الابتدائي العراق الجولة الأولى.

ابحص عن مدرستك ثم قم بالبحث بين قوائم الكشوفات عن اسمك لتكشف عن نتيجتك بدرجات المواد والمجموع والمعدل.

لقد اصبحت نتيجة كافة الطلاب في كافة محافظات العراق متاحة الآن، حيث ان نتيجة جميع الطلاب متاحة الآن الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان يكون ذلك من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من كل طالب داخل الوزارة، واهم تلك البيانات هي الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية وغيرهم من البيانات.