أزمة اقتصادية فى روسيا.. وديون الأسر تصل إلى مستوى تاريخى

جدة - نرمين السيد - وقال البنك المركزى، إنه "قبل بدء الأزمة المرتبطة بالعقوبات بسبب الحرب فى أوكرانيا، وصل سوق القروض الشخصية إلى أعلى مستوى لديون الأسرة على المستوى الكلى منذ بدء التسجيلات"، مشيرا إلى أنه فى سياق الوضع الاقتصادى المتدهور وارتفاع كلفة القروض فى مارس الماضى عندما رفع سعر الفائدة الرئيسى فجأة، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة.

وبحسب البنك المركزى الروسى، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة بنسبة 3.4 % فى الفترة الممتدة من مارس إلى أبريل، بينما سُجّلت زيادة كبيرة فى نسبة القروض الاستهلاكية التى لم تسدد القسط الثانى منها من 5.3% إلى 7.5% ما يشير إلى زيادة محتملة فى القروض المتعثرة فى المستقبل.

يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.