عاجل.. توجيه الاتهام رسميا لـ الغنوشى فى جرائم ضد أمن الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدفاع التونسية عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، أنه تم توجيه الاتهام رسميا لرئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشى، من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.





وبحسب هيئة الدفاع، فأن الغنوشى وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسى طيلة سنوات، مشيرة إلى أنه تمت إحالة ملف القضية بشكل رسمى، ليرتفع عدد المتهمين إلى 34 فى قضية ما يعرف بالجهاز السرى لحركة النهضة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. واغتيل كل من بلعيد والبراهمى، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التى قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011، على أيدى مسلحين أمام مقر سكنهما. وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى قدمت الأدلة التى تثبت تورط زعيم حركة النهضة الإخوانية فى الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسى فى تونس سنة 2013.

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