عاجل- تصريح جديد من غازبروم بشأن صادرات الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت اليوم الأربعاء، أنها أوقفت بشكل كامل إمدادات الغاز إلى شركتى "أورستيد" الدنماركية، و"شل إينرجى يوروب" فى ألمانيا، بسبب عدم الدفع بالروبل.

وقالت الشركة: "أوقفت غازبروم تماما إمدادات الغاز لشركتى (أورستيد) و(شل إينرجى يوروب) بسبب عدم الدفع بالروبل، اعتبارا من نهاية يوم العمل فى 31 مايو، لم تتلق غازبروم أى مدفوعات لإمدادات الغاز الذى تم توريده فى أبريل الماضى، امتثالا لقرار الرئيس الروسى رقم 172 المؤرخ فى 31 مارس 2022".