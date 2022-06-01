عاجل- الكرملين يهدد الغرب بعد قرار حظر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إنه "على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسى"، مضيفا أن موسكو ستعيد توجيه إمدادات الغاز لأسواق أخرى بعد الحظر الأوروبى.
وأضاف أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا لا تساعد على إعادة إحياء محادثات السلام، منوها بأن توريد هذه الأسلحة يزيد من مخاطر الاصطدام المباشر بين روسيا وأمريكا، وفقا لما أوردته قماة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكان الاتحاد الأوروبى، قد قرر اليوم الأربعاء، إجراء حظر جزئى وتدريجى للنفط الروسى، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بنهاية العام.
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