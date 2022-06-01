العالم اليوم - أردوغان يكشف تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التركية بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:22 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا "ستخلص منطقتي تل رفعت ومنبج السوريتين من الإرهابيين" على حد تعبيره.

وأوضح أردوغان أن العملية العسكرية التركية المزمعة، سوف تستمر تدريجيا في أجزاء أخرى من شمال سوريا.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة أمام نواب من حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، بعد أسبوع من تعهده بتوغل عسكري جديد على الحدود الجنوبية لتركيا.

ومن المقرر أن تستهدف العملية العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.