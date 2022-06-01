زيلينسكى يكشف تطورات الأوضاع فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية المسلحة تتصدى لضغوط تمارسها القوات الروسية فى ساحات الصدام الرئيسية. وأوضح الرئيس الأوكرانى، أن بلاده تحتاج إلى المزيد من الأسلحة لكى تتمكن من إرسال جيشها لتحرير المناطق التى اجتاحتها القوات الروسية.

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