استشهاد أسيرة فلسطينية محررة برصاص الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة (31 عامًا)، وهى صحفية، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، عند مدخل مخيم "العروب"، شمال الخليل.





وأوضحت الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، أن الشابة وراسنة، استشهدت إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى.

وذكرت مصادر طبية فى الهلال الأحمر الفلسطينى، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة، إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلى بالخليل، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتها.

والشهيدة وراسنة من بلدة شيوخ العروب، وهى أسيرة محررة أطلق سراحها فى شهر أبريل الماضى بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسيرة المحررة كانت تحاول تنفيذ عملية طعن.