العالم اليوم - البطالة الألمانية تهبط بأكثر من المتوقع مع تخفيف قيود كورونا

انتم الان تتابعون خبر البطالة الألمانية تهبط بأكثر من المتوقع مع تخفيف قيود كورونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:21 مساءً - تراجعت البطالة الألمانية في مايو، بعد أن استفادت التجارة والخدمات من إيقاف القيود الوبائية في أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من الحرب في أوكرانيا واختناقات الإمدادات.

وقال مكتب العمل الألماني الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 4000 إلى 2.285 مليون.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا في المتوسط انخفاضا قدره 15 ألفا.

وقال رئيس مكتب العمل ديتليف شيل، في بيان: "العمالة مستمرة في النمو والطلب على العمال الجدد يواصل التحرك على مستوى عالٍ لغاية".

من جهة ثانية بلغ التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو (الاقتصاد الألماني) أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عاما خلال شهر مايو.

يأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ مطلع العام مع بداية الأزمة في أوكرانيا، والتي يتوقع ارتفاعها أكثر فأكثر، بعد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي لواردات النفط الروسية لدولهم في سياق الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، وهو ما سيقود تاليا لرفع معدلات التضخم المرتفعة أصلا في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن أسعار المستهلكين المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7%.

وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.