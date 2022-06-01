سوق الغاز المسال فى 2022.. ارتفاع غير مسبوق للأسعار

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعى المسال فى الاتفاقيات طويلة الأمد المرتبطة بسعر خام برنت الأمريكى خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك" أن ذلك جاء بفضل الارتفاع الذى شهدته أسعار خام برنت، والتى بلغت فى المتوسـط نحو 101 دولار للبرميل، وبسبب القفزة الهائلة فى أسعار الغاز الفورية فى منطقة آسيا".

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