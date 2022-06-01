ألمانيا ترسل أنظمة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال شولتز، فى خطابه أمام البرلمان الألمانى "البوندستاج" اليوم الأربعاء، إنه بمساعدة هذه الأنظمة، ستكون أوكرانيا فى وضع "يسمح لها بحماية مدينة رئيسية بأكملها من الهجمات الجوية الروسية".
وأضاف شولتز أيضا أن ألمانيا تعهدت بمنح أوكرانيا رادار تعقب قادر على اكتشاف مدافع الهاوتزر ومدافع الهاون والمدفعية الصاروخية.
كما أشار شولتز إلى أن برلين سترسل قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، موضحا أن هذه الأنظمة لن تكون قادرة على استهداف الأراضى الروسية.
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