رئيس وزراء فلسطين يدين مقتل الأسيرة المحررة: جريمة مروعة

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الجريمة المروعة التى ذهبت ضحيتها الأسيرة المحررة والصحفية غفران وراسنة، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وطالب المجتمع الدولى بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة.





وقال اشتية، فى بيان صحفى، إن الإرهاب المنظم الذى يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى: "عدم محاكمة الجناة يعنى أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها، فبينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققًا إلى أوكرانيا، خلال أقل من شهرين لم تبادر لفعل الشىء ذاته فى فلسطين منذ عقود". وتقدم رئيس الوزراء بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، لأسرة الشهيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، وهى صحفية، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، عند مدخل مخيم "العروب"، شمال الخليل.

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