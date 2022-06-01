الخارجية الأمريكية: نأسف لانسحاب روسيا من مذكرة تفاهم ثنائية

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تأسف لقرار روسيا، بالانسحاب من مذكرة التفاهم الثنائية بشأن مبادئ التعاون فى مجالات الثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والتعليم ووسائل الإعلام.





وقال المتحدث فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لقد كان قرار موسكو بالانسحاب من المذكرة مثالا على الجهود المزعومة "لعزل المواطنين الروس عن بقية العالم".

وأضاف المتحدث الذى لم تكشف الوكالة عن اسمه "كما قال الرئيس (الأمريكى) جو بايدن، فإن الشعب الروسى ليس عدونا، وتظل الولايات المتحدة منفتحة وملتزمة بالتواصل مع الشعب الروسى وخصوصا أولئك الذين يسعون إلى إجراء حوار حقيقى ويتصف بالاحترام، وسنواصل الترحيب بالروس الطلاب والعلماء والقادة الناشئين فى مؤسساتنا الأكاديمية وبلدنا للتعرف على الشعب الأمريكى وقيمنا ومؤسساتنا.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الروسية قبلت باقتراح وزارة الخارجية بفسخ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة فى مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والتعليم إضافة إلى الإعلام، وتم تحميل نشر قرار مجلس الوزراء الروسى بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات الحكومية أمس الأول الإثنين.

يذكر أنه جرى التوقيع على المذكرة بموسكو فى 2 سبتمبر عام 1998.