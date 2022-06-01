عاجل- روسيا توقف تسليم الغاز لشركتين أوروبيتين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة: "أوقفت غازبروم تماما إمدادات الغاز لشركتى (أورستيد) و(شل إينرجى يوروب) بسبب عدم الدفع بالروبل، اعتبارا من نهاية يوم العمل فى 31 مايو، لم تتلق غازبروم أى مدفوعات لإمدادات الغاز الذى تم توريده فى أبريل الماضى، امتثالا لقرار الرئيس الروسى رقم 172 المؤرخ فى 31 مارس 2022".
وأشارت إلى أنه فى عام 2021، زودت غازبروم الروسية 1.97 مليار متر مكعب من الغاز لشركة "أورستيد"، وهو ما يمثل حوالى ثلثى إجمالى استهلاك الغاز فى الدنمارك، كما ينص عقد توريد الغاز بين غازبروم و"شل إينرجى يوروب" على حجم يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
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