انطلاق سباق الانتخابات المحلية فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الانتخابات بدأت فى 14,465 مركز اقتراع على مستوى البلاد وأدلى 16.985.317 ناخبا من بين الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 44,303,449 ناخبا، بأصواتهم فى الانتخابات المحلية.

وأضافت أن نسبة التصويت أقل بمقدار 5.2 نقطة مئوية من 43.5% فى نسبة التصويت فى الانتخابات المحلية فى عام 2018 فى نفس الوقت.

و تأتى الانتخابات بعد أقل من شهر من تولى الرئيس الكورى الجنوبى الجديد يون سيوك-يول لمنصبه، وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن حزب سلطة الشعب الحاكم أقرب إلى الفوز فى 9 سباقات على الأقل من جملة 17 سباقا رئيسيا على مناصب عمد المدن الكبرى وحكام الأقاليم، بما فى ذلك "سول" و"إنتشون".

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسى فى 4 سباقات منها على الأقل، بما فى ذلك ثلاثة مناصب فى إقليمى "جولا"، المعقل التقليدى للحزب الديمقراطى.

يذكر أنه فى الانتخابات المحلية لهذا العام، سيتم انتخاب 17 من عمد المدن الكبرى وحكام الأقاليم، و226 منصبا قياديا إداريا من مستوى أقل، بالإضافة إلى 872 مقعدا فى مجالس الأقاليم والمدن، و2,988 منصبا فى المجالس المحلية ذات المستوى الأقل.