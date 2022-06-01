إصابة وزير الخارجية اليابانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر بالحزب الحاكم أن هاياشى أبلغ عن إصابته بحمى وخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، كما تغيب هاياشى عن جلسة لجنة الموازنة بمجلس النواب فى وقت سابق اليوم، حسبما نقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية.
وكان الوزير اليابانى قد أجرى محادثات مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثمانى أمس الأول الاثنين فى طوكيو لكنه لم يلتق بأى قادة من الدول الأخرى ونظرائه هذا الأسبوع.
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