العالم اليوم - أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك.. وتحدد "استثناءات"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:19 صباحاً - بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وذلك في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها في 2020 لتعزيز الحياة المستدامة لجميع سكان الإمارة.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة، ليل الثلاثاء: "أبوظبي تبدأ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتبارا من الأربعاء".

ودعت حكومة أبوظبي "منافذ البيع بالتجزئة إلى توفير أكياس بديلة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام في مقابل رسم رمزي لتشجيع المستهلكين على تبني هذا التغير الإيجابي في السلوك البيئي".

وأوضحت الهيئة أن الهدف من القرار "دعم جهود الإمارة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة".

ويستثنى من القرار أكياس الأدوية والنفايات والمواد الغذائية كالفواكه واللحوم والخبز، وأكياس التبضع للملابس والألعاب.