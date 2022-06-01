نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تحديث بيس 2022.. موعد إطلاق تحديث Football PES 2022 في المقال التالي
موعد تحديث بيس 2022، ينتظر الكثير من عشاق لعبة Football PES 2022 انطلاق التحديث الجديد والتمتع بكافة الإضافات والمميزات التي تم استحدثها وعاش المستخدمين حالة من التشويق بعد أن أطلقت شركة كونامى الإعلان عن هذا التحديث والذي تقوم به عادة الشركة سنويا فى أواخر العام ولكن اختلف هذا الأمر مع تحديث بيس 2022 الذي تم تأجليه إلى عدة مرات من قبل مطوري اللعبة لعدم اكتمال التحديث وتطوير اللعبة بالشكل والجودة التي ينتظرها المستخدمين، كما عملت الشركة على إصلاح كافة المشاكل التي كان يواجهها المستخدمين فى نسخة بيس 2021 الماضية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على الموعد المنتظر لإطلاق تحديث بيس 2022 والمزايا والإضافات الموجودة به.
موعد إطلاق تحديث Football PES 2022
كانت قد احتفلت شركة كونامى منذ عدة أيام بوصول عدد مستخدمي اللعبة إلى 500 مليون مستخدم وهو ما أثبت شعبية وجاذبية هذه اللعبة فى مختلف أنحاء العالم مما يزيد من حرص الشركة على إطلاق التحديث الجديد بأفضل جودة ممكنة تفوق توقعات المستخدمين لذلك تم تأجيله لعدد من المرات وكان الموعد المتوقع لإطلاقه هو فى شهر مارس الماضي ولكن لم يحدث هذا ولكن هناك توقعات مؤكدة تشير إلى أنه سوف يتم نزول تحديث إى فوتبول بيس 2022 فى بداية شهر يونيو القادم وتحديدا يوم الخميس 2 يونيو 2022.
خطوات تحديث بيس 2022
- لابد من التأكد من وجود مساحة خالية على هاتفك لتتمكن من تنزيل لعبة Football PES 2022 حيث أنها تحتاج إلى مساحة كبيرة لضمان جودتها وسرعة أدائها.
- قم بالدخول على متجر جوجل بلاى واكتب فى مربع البحث تحميل بيس 2022 تعليق عربي.
- قم بالنقر على أيقونة تثبيت وانتظر حتى يتم اكتمال التحميل ونزول اللعبة على هاتفك.
- قم بالدخول على اللعبة وقم بإنشاء حساب خاص بك على اللعبة للتمكن من تشغيلها والاستمتاع بها.
- أما عن المستخدمين السابقين للعبة بيس نسخة 2021 فيمكنهم الدخول على اللعبة وسوف تظهر لهم أيقونة تحديث يمكنهم الضغط عليها وسيتم التحديث خلال دقائق قليلة.
- من خلال اتباع الخطوات السابقة سوف تتمكن من تحديث بيس 2022 الجديد وبخطوات سهلة للغاية.
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