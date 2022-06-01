تمويل ب50 ألف ريال بدون كفيل بفترة سداد مرنة بدون تحويل الراتب بموافقة فورية

يمكن للمواطنين السعوديين فقط الحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل من شركة إمكان للتمويل حيث وفرت الشركة تمويل ميسر لخدمة المواطن الراغب في طلب تمويل يلبي أحتياجته بالمملكة لذلك يجمع تمويل إمكان العديد من المزايا التي تهم كل الراغبين في طلب التمويل الشخصي من خلال الشركة ولكن للحصول على الموافقة من تلك الشركة يتطلب بعض الشروط والضوابط اللازمة للتمويل ومنها الإلتزام بتوفير الحد الأدنى للراتب الشهري والعمر المناسب وفترة خدمة عمل مناسبة داخل أراضي السعودية وسوف نوضح لكم اليوم كافة المميزات المتاحة والشروط المطلوبة للتمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

الشروط الواجبة للتمويل الميسر من شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل تطلب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية فقط لا غير كذلك التمويل يحتاج الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يساوي 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك كما يطلب فترة عمل ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لذلك لابد من توفير تلك الشروط الهامة للحصول على التمويل الشخصي الميسر الذي يطلق عليه في الفترة الحالية أسم التمويل الشخصي المُصغر لدى شركة إمكان للتمويل:

يحتاج تمويل شركة إمكان من العملاء السعوديين توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الخاص فقط.

كذلك التمويل يحتاج دخل شهري يساوي 5000 آلاف ريال سعودي بالمملكة كحد أدنى للتمويل من شركة إمكان للتمويل في السعودية.

شركة إمكان للتمويل تطلب أن يكون المتقدم يبلغ من السن 25 سنه كحد أدنى للعمر أما الحد الأقصى يصل إلى 60 سنه.

التمويل الشخصي الميسر يطلب سلامه السجل الائتماني للعملاء السعوديين في المملكة من خلال شركة إمكان للتمويل.

المزايا التمويلية بالشركة من خلال التمويل الشخصي المُصغر

التمويل كذلك بموافقة سريعة من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة التي وفرت التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة ومرنة لجميع العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات كحد أقصى للسداد ويرغب جميع المواطنين السعوديين في الحصول على هذا التمويل الشخصي السريع من خلال تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال تحت ضوابط وشروط محددة وذلك لكي يحصل العميل المتقدم السعودي على التمويل الشخصي الميسر بالسعودية:

التمويل الشخصي السريع بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي من شركة إمكان للتمويل.

تمويل إيضًا بدون تحويل الراتب الشهري حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي.

التمويل كذلك لا يشترط توفير جهة عمل محددة داخل أراضي المملكة لدى شركة إمكان.

كذلك التمويل الشخصي بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين بالتقسيط حتى 5 سنوات على الأكثر من خلال شركة إمكان.

طريقة طلب تمويل شركة إمكان

يستطيع جميع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان وإتباع الخطوات التالية