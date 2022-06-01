المربع الإلكتروني moe.edu.kw بالرقم المدني للطلاب في المرحلة الابتدائية من العام الدراسي المنتهي 2021-2022، حيث أعلن موقع نتائج الطلاب بوزارة التربية والتعليم عن الانتهاء التام من تنزيل نتائج الطلاب على الرابط الإلكتروني للنتائج، ويكون على الطلاب استخراج النتائج بالرقم المدني لهم، كما يكون على الطلاب بالسنة النهائية من التعليم الأساسي الدخول لاستخراج شهادة انتهاء السنة الدراسية من خلال الموقع.

المربع الإلكتروني moe.edu.kw بالرقم المدني 2021 كشف نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر منصتها الإعلامية على تويتر أن الوزارة قد انتهت بشكل تام من إعداد نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية، حيث قامت بتصحيح كافة أوراق الطلاب في اليوم ذاته من اختبار كل مادة دراسية، وتم إحصاء مستوى الطلب في كل مادة وإرسال التقييم إلى وزارة التعليم للتأكد من جدوى العملية التعليمية والتحصيلية للطلاب بعد عامين من الإيقاف بسبب انتشار فيروس كرونا، وقد نجحت الوزارة في إتمام دراسة المواد التعليمية دون اضرار أو انتشار جديد للفيروس بين الطلاب، قد قامت وزارة الصحة بالكويت بتحصين الطلاب بالجرعات المعتمدة لديها بشكل كلي كما حرصت المدارس على أن يقوم الطلاب بارتداء الكمامة عند الدخول إلى الاختيارات.

منصة نتائج وزارة التربية والتعليم للمرحلة الابتدائية (المربع الإلكتروني)

هي المكان الذي يكون للطالب إمكانية استخراج النتائج بشكل سهل كما يكون من ضمن اختصاصات المنصة الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل والدورات الصيفية، وتحرص وزارة التربية والتعليم على ألا تنقطع الصلة مع الطالب بانتهاء العام الدراسي، حيث ألنت عن نيتها تقديم برامج تؤدي بالضرورة إلى شخذ قدرات الطلاب وعدم حدوث روح التراخي بينهم في العطلة وتقوم بتقديم الحوافر اللازمة لهم للالتحاق بالبرامج الصيفية.

خطوات استخراج النتائج

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على رابط المربع الإلكتروني للنتائج. يتم الدخول بعدها على قائمة الطالب. يقوم بعدها باختيار الخدمات الطلابية. يتم اختيار إخطار بأعمال الطلب في أعمال السنة أو يقوم باختيار استخراج شهادة نهاية المرحلة. يقوم بعد ذلك بتسجيل الرقم المدني وأيضا الرقم المتسلسل في البطاقة المدنية. يبدا العرض لتظهر النتائج والشهادة.

قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت بالإعلان عن نزول نتائج الطلاب وأيضا تفعيل رابط استخراج النتائج الرسمي الخاص بالمرحلة الابتدائية وهو المربع الإلكتروني moe.edu.kw بالرقم المدني 2021 ويكون للطالب أيضا إمكانية الحصول على كشف نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية، ويمكن للطلاب من كافة محافظات الدولة الحصول على درجاتهم والشهادة الخاصة بإنهاء المرحلة استعدادا للتقديم فيما بعد في المرحلة المتوسطة.