هل الإطاحة بـ بوتين هدف أمريكى؟ بايدن يجيب بوضوح

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "بقدر ما أننى لا أتفق مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول التسبب فى الإطاحة به فى موسكو".

وفيما يخص الوضع فى أوكرانيا، قال: "طالما أن الولايات المتحدة وحلفاءنا لم نتعرض لهجوم، فلن نشارك بشكل مباشر فى مواجهة القوات الروسية، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال فى أوكرانيا، أو بمهاجمة موسكو".

وتابع: "نحن لا نشجع أوكرانيا أو نمكنها من الضرب خارج حدودها، كما أننا لا نريد إطالة أمد الحرب لمجرد إلحاق الألم بروسيا"، وفقا للصحيفة الأمريكية.