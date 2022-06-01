الصين تنفذ مناورات عسكرية حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم المنطقة الشرقية للجيش الصينى، شى يي، فى بيان، اليوم الأربعاء، إن "المنطقة العسكرية الشرقية نظمت مؤخرا دورية مشتركة من مختلف الفروع وبمختلف الأسلحة لضمان الاستعداد القتالى فى البحر والمجال الجوى بالقرب من جزيرة تايوان".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتى، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار"، فيما حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكى من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان.
وأضافت الخارجية الصينية، أن بكين لا تسمح لأى دولة بالتدخل فى شؤونها الخاصة بما فى ذلك ملف تايوان.
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