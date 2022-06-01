بولندا تستقبل 3.74 مليون لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، أن بولندا استقبلت حتى الآن 3 ملايين و749 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلها "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و500 لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل 20 ألفاً و800 لاجيء فى اليوم السابق عليه. يذكر أن بولندا مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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