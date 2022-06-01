نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ارسال رسالة واتساب في وقت معين وجدولة الرسائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارسال رسالة واتساب في وقت معين عبر جدولة رسائل الواتس على الأندريد والأيفون باليوم والساعة ؛ تعد مِيزة مهمة جدًا ومفيدة لعدد كبير من الأشخاص، خصوصًا عند الرغبة في إرسال رسالة مهمة إلى أي شخص آخر على الواتس في وقت لاحق لن يتمكن من الولوج إلى حساب اواتساب به لإرسالها ، وعلى موقع ثقفني فيما يلي ؛ سوف يتم توضيح خطوات طريقة جدولة رسائل واتس أب بطريقة سهلة بالتفصيل.

ارسال رسالة واتساب في وقت معين للاندرويد

يمكن لأي من مستخدمي تطبيق واس اب ارسال رسالة واتساب إلى أي شخص آخر في وقت زمني محدد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى متجر تطبيقات الأندرويد أو الآيفون والبحث عن احد تطبيقات جدولة رسائل الواتس اب الموثوقة.

من أمثلة تطبيقات جدولة رسائل الواتس آب تطبيق باسم DO IT LATER وكذلك تطبيق Whatsapp Schedular

يتم تثبيت التطبيق على الهاتف الجوال ، ثم منحه إمكانية الوصول عبر إعدادات الجهاز.

بعد الانتهاء من تثبيت وضبط إعدادات التطبيق.

يجب النقر على الأيقونة الخاصة به لفتحها، ومن الأسف يتم النقر على علامة زائد +

البَدْء في تحديد جهة الاتصال إلى جروب الواتس المراد إرسال رسالة مجدولة إليها بشكل دقيق.

اختيار الوقت الزمني والتاريخ المراد إرسال هذه الرسالة به.

البَدْء في كتابة الرسالة ثم الضغط على (إنشاء) أو (حفظ الجدولة Save Schedule).

بذلك يكون قد تمت جدولة هذه الرسالة، وسوف يتم نتيجة لذك إرسالها إلى جهة الاتصال أو المجموعة في الوقت الذي قد اختاره المستخدم.

جدولة الرسائل واتساب أيفون

في ضوء معرفة كيف ارسل رسالة واتس اب للكل مجدولة؛ يذكر أنه لا تختلف طريقة جدولة الرسائل واتساب آيفون عن الأندرويد وذلك لجميع الأجهزة المزودة بنظام تشغيل آبل iOS لكن يجب هنا البحث عن أحد تطبيقات الجوال الذكية المتوافقة مع نظام تشغيل الآيفون من خلال متجر آبل ستور مثل تطبيق SKEDit الذي يمكن من خلاله جدولة كل من رسائل وحالات الواتس.

والبدء في تثبيت التطبيق المناسب على الجوال منحه الصلاحيات اللازمة للوصول إلى الرسالة ، ثم فتح التطبيق والضغط على علامة إضافة رسالة (+)، وتحديد الجهة المرسل إليها الرسالة، وتحديد الساعة وتاريخ يوم الإرسال، ثم كتابة الرسالة والضغط على زر إنشاء.

هل يمكن حذف رسائل واتساب المجدولة

بعض التطبيقات تتيح إمكانية إلغاء إرسال رسالة الواتس بعد الجدولة خلال مدّة زمنية معنية من جدولتها، والبعض الآخر لا يسمح بذلك، وهنا يمكن للمستخدم أن يدخل إلى حساب واتساب الرسمي خاصته في موعد إرسال الرسالة، ثم يقوم بحذفها فورًا بعد إرسالها قبل أن ينتبه إليها المرسل إليه.