نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات الحج المجانية Alrajhy رابط حجز الحج المجاني (الراجحي – التيسير) altisir بالهوية الوطنية في المقال التالي
حملات الحج المجانية Alrajhy والتي يسعى غير القادرين من أبناء المملكة والذين يرغبوا في الحج هذا العام إلى بيت الله الحرام في الحصول على فرصة للزيارة، وتقوم عدد من الشركات الخيرية بتقديم فرص خاصة للحجز في الحج المجاني في الحملات الخيرية للحج والتي يتم فيها تقديم الخدمات للحجاج مجانية وفق الشروط الخاصة التي تنظم زيارة بيت الله الحرام، حسب موافقة وزارة الحج والعمرة واتخاذ المعايير المطلوبة لذلك.
حملات الحج المجانية Alrajhy رابط حجز الحج المجاني (الراجحي – التيسير) altisir بالهوية الوطنية
قامت وزارة الحج والعمرة بالسماح بارتفاع في أعداد الحجاج هذا العام عن الأعوام الماضية حيث قامت بالسماح بالحجز في الحج، وذلك بسبب انتشار لقاحات فيروس كرونا وسيطرة وزارة الصحة والداخلية على الأمور بالمملكة ليتم تحجيم أي انتشار لفيروس كرونا، وذلك بوضع القوانين والقواعد الصارمة التي يكون على جميع زائري المملكة والمقيمين فيها من اتباعها، وخاصة في الوجود ضمن تجمعات كبيرة مثل تجمعات الحج والعمرة.
شروط وقواعد الحج العامة
- الالتزام بقوانين المملكة العربية السعودية لحجاج الداخل والخارج.
- التسجيل في منصة أبشر للتأكد من كافة البيانات والتأشيرات والإقامة وغيرها.
- يتم الالتزام بشروط الحج والتي يكون من أهمها القوة البدنية للحج وعدم وجود أمراض مزمنة.
- يقوم بعمل مسحة للتأكد من الخلو من فيروس كرونا.
- يجب الحصول على شهادة لقاحات كرونا.
كيفية التسجيل في حملات الحج المجانية
توجد العديد من الشركات التي تطرح قبول أعداد من الحجاج مجانا لديها، ويكون م، اشهر تلك الحملان شركة الراجحي، لأبناء عبد العزيز الراجحي وشركة التيسير:
|التسجيل في حملة الراجحي الخيرية
|التسجيل في حملة التيسير الخيرية
|
|
أرقام اتصال وتواصل مؤسسة الراجحي
- رقم الهاتف وهو: 920027768.
- البريد الإلكتروني: [email protected]
خطوات استخراج تصريح حج
- يتم الدخول على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
- يقوم صاحب الطلب بالتوجه إلى “الخدمات”.
- يتم اختيار “طلب حجز”.
- يقوم باستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة جميعها.
- يتم اختيار نظام السداد.
أرقام وزارة الحج والعمرة للتواصل
- يكون رقم الهاتف: وهو 8004304444 – 00966920002814.
- أما الرمز البريدي: هو صندوق بريد 2475 – الرمز البريدي 11183.
- ويكون البريد الإلكتروني: [email protected]
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات الحج المجانية Alrajhy رابط حجز الحج المجاني (الراجحي – التيسير) altisir بالهوية الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.