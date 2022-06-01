حملات الحج المجانية Alrajhy والتي يسعى غير القادرين من أبناء المملكة والذين يرغبوا في الحج هذا العام إلى بيت الله الحرام في الحصول على فرصة للزيارة، وتقوم عدد من الشركات الخيرية بتقديم فرص خاصة للحجز في الحج المجاني في الحملات الخيرية للحج والتي يتم فيها تقديم الخدمات للحجاج مجانية وفق الشروط الخاصة التي تنظم زيارة بيت الله الحرام، حسب موافقة وزارة الحج والعمرة واتخاذ المعايير المطلوبة لذلك.

حملات الحج المجانية Alrajhy رابط حجز الحج المجاني (الراجحي – التيسير) altisir بالهوية الوطنية

قامت وزارة الحج والعمرة بالسماح بارتفاع في أعداد الحجاج هذا العام عن الأعوام الماضية حيث قامت بالسماح بالحجز في الحج، وذلك بسبب انتشار لقاحات فيروس كرونا وسيطرة وزارة الصحة والداخلية على الأمور بالمملكة ليتم تحجيم أي انتشار لفيروس كرونا، وذلك بوضع القوانين والقواعد الصارمة التي يكون على جميع زائري المملكة والمقيمين فيها من اتباعها، وخاصة في الوجود ضمن تجمعات كبيرة مثل تجمعات الحج والعمرة.

شروط وقواعد الحج العامة

الالتزام بقوانين المملكة العربية السعودية لحجاج الداخل والخارج.

التسجيل في منصة أبشر للتأكد من كافة البيانات والتأشيرات والإقامة وغيرها.

يتم الالتزام بشروط الحج والتي يكون من أهمها القوة البدنية للحج وعدم وجود أمراض مزمنة.

يقوم بعمل مسحة للتأكد من الخلو من فيروس كرونا.

يجب الحصول على شهادة لقاحات كرونا.

كيفية التسجيل في حملات الحج المجانية

توجد العديد من الشركات التي تطرح قبول أعداد من الحجاج مجانا لديها، ويكون م، اشهر تلك الحملان شركة الراجحي، لأبناء عبد العزيز الراجحي وشركة التيسير:

التسجيل في حملة الراجحي الخيرية التسجيل في حملة التيسير الخيرية يتم تسجيل الدخول على صفحة الراجحي. يقوم صاحب الطلب بتسجيل رقم الهوية ثم رقم الجوال. يتم تسجيل الدخول وتقديم طلب الحج مع اتباع كافة الخطوات. يتم تسجيل الدخول على رابط حملة التيسير يقوم صاحب الطلب بإرفاق صورة الهوية الوطنية من المرفقات. يتم تسيل رقم الهوية ورقم الجوال. يقوم باستكمال كافة بيانات التسجيل من الصفحة. يختار بعد ذلك “تسجيل”.

أرقام اتصال وتواصل مؤسسة الراجحي

رقم الهاتف وهو: 920027768.

البريد الإلكتروني: [email protected]

خطوات استخراج تصريح حج

يتم الدخول على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يقوم صاحب الطلب بالتوجه إلى “الخدمات”. يتم اختيار “طلب حجز”. يقوم باستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة جميعها. يتم اختيار نظام السداد.

أرقام وزارة الحج والعمرة للتواصل