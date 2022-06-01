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عمر شويل - جدة ارقام اتصال الضمان مجاني عن تأخر نزول راتب الضمان بمصرف الراجحي وجميع المصارف السعودية الثلاثاء، حيث يبدأ بحث المواطنين عن الأرقام المجانية الموحدة للاتصال بمراكز العناية بالعملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على الأسئلة التي تدور بينهم حول راتب الضمان وكيفية التعرف على نزول الراتب في الحساب الضماني.

“ارقام اتصال الضمان مجاني” الاتصال الموحد sbis.hrsd.gov.sa الاستعلام الالكتروني عن نزول راتبي

حيث بدأ صرف راتب الضمان للشهر الجديد وبدأ انتظار جميع المستفيدين بالشهور الماضية لتسلم راتب الوزارة، كما بدا المؤهلين حديثا التطلع إلى الراتب الأول لهم من الوزارة، إلا أن المستفيدين فوجئوا بتأخر في صرف الراتب اليوم الثلاثاء الأول من ذي القعدة، وبدأت الشكاوى والاستفسارات عن:

موعد نزول الراتب في المصارف.

ماهي المصارف التي نزل فيها الضمان.

لماذا لم أجد اسمي ضمن المستفيدين من الراتب.

وتقوم الوزارة عبر خدمة العناية بالعملاء بالرد على كافة الأسئلة في ساعات العمل الرسمية لها، من السبت إلى الأربعاء.

موعد صرف راتب الضمان (ذي القعدة)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الراتب، على أن يكون تسلم الراتب بعد التأدية في خلال خمسة أيام على الأكثر من المصارف:

موعد نزول الراتب بالهجري موعد النزول بالميلادي 2 ذي القعدة 1443 الأول من يونيو 2022

كيفية تسجيل استثناء الضمان (للمطلقات)

تكون المطلقة التي يستفيد زوجها السابق من راتب الضمان الحق في تقديم طلب استثناء من معاش الزوج، ويتم الرد عليها وحسم أمرها من الراتب في خلال ثمانية اشهر، ويتم شمولها بعد ذلك في راتب منفصل، إذا أثبتت شروط الاستحقاق والاستقلالية في المنزل.

أرقام اتصال الضمان للشكاوى والاستعلام

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911.

رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.

صندوق البريد: 12484.

الرمز البريدي: 11157.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777

الاتصال على الرقم المباشر 0112915588.

الاتصال على الرقم 2033333.

الاتصال على الرقم 0802007200.

كيفية الاستعلام عن نزول الراتب في حسابي بالضمان المطور

يجب في البداية أن يكون للمواطن حساب قام بتسجيله مسبقا على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار الخدمات الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية ويتم إنشاء حساب. يتسلم المستخدم الرقم السري على الهاتف النقال الذي يقوم بتسجيله. يقوم المستخدم بالدخول على ( رابط الضمان الاجتماعي المطور ) بالرقم السري. يقوم بالدخول على حسابه الضمان للاستعلام عن نزول أموال فيه. إذا نزل الراتب في الحساب يمكن تسلمه من المصرف يفي الموعد الذي يقوم المصرف بتحديده، حسب نظام كل مصرف.

“ارقام اتصال الضمان مجاني” الاتصال الموحد sbis.hrsd.gov.sa الاستعلام الالكتروني عن نزول راتبي، حيث يبحث المواطنين ابتداء من اليوم الأول من الشهر الهجري الجديد، ذي القعدة 1443، عن الرقم الموحد للتأكد من أسباب تأخر نزول الراتب، كما يقوم من تم منع الراتب عنهم للاستفسار عن سبب عدم النزول الخطوات والإجراءات التي يكون عليهم اتباعها في تقديم الشكوى أو التظلم، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأرقام المجانية لخدمة المواطنين على مدار ساعات العمل الرسمية.