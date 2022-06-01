موقع تقديم رياض الأطفال 2022 المستندات والاوراق المطلوبة للتقديم عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

البحث عن موقع تقديم رياض الأطفال 2022، يزداد عبر المنصات المختلفة طوال الساعات القليلة الماضية حتى وقتنا الحالي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بفتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي بداية من صباح اليوم الموافق الأول من شهر يونيو لعام 2021، حتى نهاية الشهر، على أن يكون التقديم بصورة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي التي أقرته الوزارة، والتي سنوفيه الحديث في مقال اليوم فتابعوا معنا فيما يلي.

موقع تقديم رياض الأطفال 2022

موقع تقديم رياض الأطفال 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية برئاسة الدكتور طارق شوقي عن بدء التقديم الإلكتروني لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي” مصري الجنسية” في المدارس الحكومية والخاصة بداية من صباح اليوم الموافق 1/6/2022 حتي 30/6/2022، على أن يكون بصورة إلكترونية عبر بوابة مركز معلومات الوزارة.

ماهي المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

ساعات قليلة من الآن تفصلنا عن فتح موقع تقديم رياض الأطفال 2022، لذا فجميع أولياء الأمور يرغبن في معرفة المستندات المطلوبة للتقديم حتى تتمكن من التسجيل مرة واحدة، بل من تأخر ورقة مع تعويق عملية التسجيل، وبالتالي قامت الجهات المطلعة غل الوزارة بإصدار بيان رسمي شامل لكافة المستندات المطلوبة للتقديم وهي:

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب، مع وجود خمس صور منها.

صورة من أصل بطاقة ولي الأمر.

صور من أصل إيصال محل إثبات مليكه سكن ولي الأمر ( وصل كهرباء / مياه ).

عدد 6 صورة شخصية للطالب مقاس 6*6 ذو خلفية بيضاء، يشترط أن تكون الصورة حديثة.

عدد واحد من طابع المهن التعليمية.

عدد واحد من طابع مشروعات فئة 10 جنية.

رابط موقع تقديم رياض الأطفال 2022

بعد أن تعرفنا على كافة المستندات المطلوبة للتقديم يمكنك الآن التوجه إلى الموقع الرسمي للتسجيل وتنفذ الخطوات التالية: