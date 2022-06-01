ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 106 قتلى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن هناك 10 أشخاص لا يزالون فى عداد المفقودين.

وقال حاكم ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل، "إن أولوية الحكومة هى العثور على المفقودين وسط الانهيارات الطينية والفيضانات العارمة".

وأضافت القناة أن الدفاع المدنى الوطنى فى البرازيل أشار إلى أنه تم إصدار تحذير من احتمالية مرتفعة للغاية بشأن وقوع المزيد من الفيضانات فى المنطقة.

وكان الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" قد تفقد أول أمس الإثنين، المنطقة المتضررة وحلق فوق مدينة ريسيفى عاصمة ولاية "بيرنامبوكو" ومنطقة "جابواتاو دوس جوارارابيس" المجاورة، حيث أعرب عن تعازيه لأهالى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما أعرب عن تعاطفه مع ذويهم وتعهد بتقديم المساعدات اللازمة.