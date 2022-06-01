جدة - نرمين السيد - أكد القنصل العام الروسى بمدينة هاربين الصينية فلاديمير أوشيبكوف، اليوم الأربعاء، أن انسحاب الشركات الغربية من روسيا فرصة جيدة للجانب الصينى لتطوير أعماله فى موسكو.





وأوضح الدبلوماسى الروسى، فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، أن ذلك يأتى فى ظل تحمل الشركات الروسية والصينية التكاليف المترتبة على العقوبات التى فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على موسكو. وقال أوشيبكوف إن "تأثير العقوبات الغربية على التعاون الروسى الصينى عبر الحدود إيجابى، حيث يضطر رواد الأعمال فى الصين وروسيا إلى التخلى عن أنماط عملهم المعتادة لتغطية التكاليف الخاصة بمجال التسويات المالية واللوجستية، ولكن هذه التكاليف لم تصبح عقبة أمام التعاون الثنائى". وأضاف أن الكثيرين فى الصين يعتبرون انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية فرصة جيدة لتطوير أعمالهم فى السوق الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسى روسى يصف انسحاب الشركات من موسكو بـ «الفرصة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.