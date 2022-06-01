كوارث بالجملة.. إعصار أجاثا يواصل الفتك بـ المكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير "NHC"، إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة فى المنطقة، مرجحًا أن تشكل بقايا الإعصار منخفضًا استوائيًا بحلول يوم الجمعة.

كان ألديس لوبيز 21 عامًا وماريو كروز 18 عامًا أول ضحيتين مؤكدتين للعاصفة فى مجتمع "سانتا كاتارينا زاناجويا" فى ولاية أواكساكا الأكثر تضررًا.

وقال أكسل مارتينيز المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية فى أواكساكا لـ "رويترز" "لقد دفنوا بين الصخور والطين".

وأكدت وكالة الحماية المدنية وفاة شخص ثالث فى بلدة سان ماتيو بيناس، وهى امرأة حوصرت فى انهيار أرضى.

وأفاد وزير الأمن العام بالولاية بأن خمسة آخرين فى عداد المفقودين.

وصل أجاثا إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين، حيث هبط مع رياح 105 أميال فى الساعة بالقرب من بلدة "بويرتو أنجل" الشاطئية على ساحل المحيط الهادئ، وفقد قوته أثناء تحركه إلى الداخل.

وقالت اللجنة الوطنية للمياه فى المكسيك "كوناجوا"، بحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء، استمر هطول الأمطار الغزيرة جراء الإعصار، عبر ولايات أواكساكا وتشياباس وتاباسكو وفيراكروز، مرجحة أن تتسبب العاصفة فى هطول الأمطار على يوكاتان المكسيكية وكذلك جواتيمالا وبليز وكوبا وفلوريدا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير بأن بقايا "أجاثا" تفاعلت مع "حوض منخفض المستوى" فوق خليج المكسيك يوم الثلاثاء، مع احتمال 40% أن يصبح الاضطراب منخفضًا استوائيًا فى الـ 48 ساعة المقبلة وفرصة 75% بحلول يوم الجمعة.

وفى مؤتمر صحفى صباح الثلاثاء، قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه سيلتقى بالسلطات والمستشارين الأمنيين لمراقبة الوضع.

وقالت السلطات المحلية إن الأمطار تسببت فى انزلاق الطين والصخور إلى طريقين سريعين فى أواكساكا، مما منع الوصول إلى منطقة واحدة على الأقل فى الولاية.

وكانت وزارة النقل المكسيكية تعمل على إخلاء الطرق فى الليل يوم الاثنين.

وقال مسؤولون إن بعض البلدات فى أواكساكا فقدت الكهرباء وانفجر أحد المحولات، وقطعت خطوط الهاتف يوم الاثنين مما اضطر السلطات للتواصل عبر الراديو.

وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إن "أجاثا"، أقوى إعصار على الإطلاق يصل إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك خلال شهر مايو، متوقعًا أن يسقط ما مجموعه 10 إلى 16 بوصة (25-41 سم) من الأمطار على أواكساكا، مع هطول أمطار غزيرة فى الولايات المجاورة.