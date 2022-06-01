«أجاثا» يقتل 10 أشخاص فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن أليخاندرو مورات حاكم ولاية أواكساكا قوله: "إن السلطات المحلية أفادت مبدئيا بسقوط عشرة قتلى، ولا يزال 20 شخصا فى عداد المفقودين معظمهم فى الجبال العليا".
يذكر أن "أجاثا" هو أول إعصار لهذا الموسم فى شرق المحيط الهادئ، وقد ضرب منتجعات سياحية على شواطئ فى جنوب غرب المكسيك، حاملا رياحا عاتية وأمطارا غزيرة وسيولا.
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