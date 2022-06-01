العالم اليوم - سرقوا ما لم يدمروه.. أوكرانية ترصد "مفاجأة" فوق دبابة روسية

انتم الان تتابعون خبر سرقوا ما لم يدمروه.. أوكرانية ترصد "مفاجأة" فوق دبابة روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:21 صباحاً - تفاجأت لاجئة أوكرانية تقيم في بريطانيا، مؤخرا، بصورة لدبابة روسية، تحمل أغراضا سرقت من بيتها إلى جانب عدد من الأدوات المنزلية.

وقالت ألينا كورينيوك التي كانت تعمل ضابطة في الشرطة الأوكرانية، إن زوجها عرض عليها الصورة، سائلا إياها إن كانت تلاحظ شيئا غير طبيعي فيها.

وبحسب كورينيوك، فقد التقطت الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، قرب منزلهما بمدينة بوباسنا في لوغانسك، قبل بضعة أيام.

وإلى جانب غلاية الماء المسروقة من منزلها، فقد أشارت كورينيوك إلى وجود أغراض أخرى على الدبابة، مثل مفارش للمائدة وأغطية أسرّة وبطانيات.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت كورينيوك: "سيسرق الجنود الروس كل شيء لم يستطيعوا تدميره. كنا نتوقع نهب المنازل في بوباسنا".

وكانت كورينيوك قد هربت إلى بريطانيا في 8 أبريل الماضي مع ابنتيها، فيما ظل زوجها في أوكرانيا لأن القانون يمنع الرجال دون الستين عاما من مغادرة البلاد، بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.