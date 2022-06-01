رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 حدث بيانات البطاقة قبل أيقاف الدعم

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عمر شويل - جدة رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 الذي كثر عليه البحث في الساعات الأخيرة نظراً لضرورة تحديث رقم الهاتف، حيث بدأت في الساعات الأخيرة ظهور رسالة قصيرة على بون العيش مكتوب عليها ضرورة تحديث البيانات ورقم الهاتف لعدم تعطل صرف الخبز، حيث يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بتسجيل وتحديث رقم الهاتف الخاص به وإضافة أي معلومات جديدة تم تحديثها، وفقا لما هو موضح في موقع وزارة التموين.

رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

تبدأ عملية تحديث بطاقة التموين من الدخول على موقع دعم مصر وتحديد الخدمة المتاحة لتسجيل الموبايل ومن ثم كتابة رقم البطاقة الذي عدد أرقامه اثنتا عشر رقم ومنها النقر على أيقونة البحث، تنتظر بعد اللحظات حتي يتم أخذ الخيارين (أما البطاقة محدثة أو استكمال إجراءات تحديث البطاقة).

حيث أن العدد المطلوب لتحديث بياناتهم في بطاقة التموين 10 مليون مستفيد، وحددت الوزارة المدة المسموح فيها بتحديث البيانات الشخصية والتي تنتهي في 30 يونيو 2022، حيث يعد رقم الهاتف هو أحد أهم البيانات الواجب تحديثها، كي تتمكن الوزارة الوصول إلى المواطن في حالة حدوث أي تعليمات خاصة ببطاقة التموين.

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على المواطنين المستفيدين بضرورة أن يكون الرقم المسجل في بطاقات التموين باسم صاحب البطاقة، وفي حالة عدم وجود رقم مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية الدخول على تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022.

أسرع طريقة لتسجيل رقم الهاتف في بطاقة التموين

تعد أسرع وأسهل الطرق لتسجيل رقم الهاتف هي الذهاب إلى رابط بطاقة التموين ومن ثم تجد خانة فارغة مطلوب منك فقط تسجيل رقم البطاقة التموينية ومن ثم قم بالضغط على كلمة التالي، ستجد خانة فارغة مطلوب منك تسجيل رقم الهاتف، بعد ذلك قم الضغط، بهذه العملية سيكون تم اضافة رقم الهاتف، يستغرق الأمر 3 ايام لقبول طلب إضافة رقم الهاتف الجديد، كل ما عليك بعد عدة أيام قم بإضافة رقم البطاقة التموينية من جديد ستعرف ما إذا كان تم قبول الطلب من عدم.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين المصريين المستفيدين من الدعم وحاملي بطاقات التموين بسرعة تسجيل رقم الهاتف أو تحديث الرقم المسجل مسبقاً من خلال موقع دعم مصر، حيث تتم هذه الآلية عن طريق الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط موقع دعم مصر. الدخول على زر “الخدمات الإلكترونية”. التوجه إلى “تفعيل بطاقة التموين”. استلام الرقم السري. سجل رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين. الضغط على إعادة تسجيل رقم الهاتف. تسجيل رقم بطاقة التموين والمكون من ١٢ رقم. النقر على إرسال الرقم السري.

كيفية إضافة رقم الهاتف إلى بطاقة التموين ٢٠٢٢

يتمكن المستفيدين من إضافة رقم الهاتف في بطاقة التموين عن طريق الدخول على رابط موقع دعم مصر ومن ثم اتباع النقاط التالية:

الخطوة الأولي هي إرسال رسالة نصية مكتوب بداخلها رقم البطاقة التموينية على رقم 9136، سيتم الرد عليك بالحصول على الرقم السري المخصص لتفعيل البيانات.

الدخول على خيار تفعيل البطاقة التموينية.

تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

النقر على التالي.

ستجد على رقم الهاتف كود التفعيل.

سجل الكود في المكان المخصص.

ينبغي تسجيل الكود في الوقت المحدد.

نلاحظ أنه سيتم خصم واحد جنية من الدعم المخصص نظير تفعيل البطاقة.

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