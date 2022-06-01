نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية بمحافظة الإسكندرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2022/2023، حيث يسارع الكثير من أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال للبحث عن كيفية التقديم في المدارس الرسمية، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في تسجيل طلباتهم، وقد أعلنت المديرية عن عدد من الشروط المطلوبة لتسجيل الطلبة الجدد في المدارس الرسمية لغات، وأضافت بأت عملية التسجيل ستكون بشكل إلكتروني للتسهيل والتخفيف على أولياء الأمور، وفي سطور هذا المقال تعرف على الموعد المخصص للتسجيل وطريقة التقديم بالتفصيل.

موعد التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية بالإسكندرية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن الموعد الرسمي للتقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية بالمحافظة، ويسعى العديد من أولياء أمور الطلبة الجدد إلى التعرف على توقيت بداية التسجيل، حيث قالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، بأن المديرية قد فتحت باب تقديم الطلبات لمرحلة رياض الأطفال، حيث يبدأ التسجيل اليوم الأربعاء الوافق الأول من يونيو الجاري ويبقي التسجيل مستمرا لغاية 30 من الشهر نفسه، ويجب على الأطفال الذين سيتم تسجيلهم في رياض الأطفال أن تتوافق عليهم شروط القبول والقواعد والضوابط التي أعلنتها المديرية.

شروط القبول في المدارس الرسمية محافظة الإسكندرية

تسائل العديد من أولياء أمور عن الشروط المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال، حيث أفادت مديرية التربية والتعليم بأن طلب التقديم والالتحاق بالمدارس الرسمية يكون عبر الموقع الرسمي لمحافظة الإسكندرية، وفيما يتعلق بالرغبات فيصل التسجيل إلى 20 رغبة، وعند دخول الموقع ستجد طلب التقديم وإقرار ولي الأمر، أيضا سيظهر لك كافة الأسماء والعناوية الخاصة بالروضات في كافة الإدارات التعليمية التابعة للإسكندرية، ويكون القوبل من خلال الأكبر سنا بالإضافة غلى الكثافة العددية،

رابط التقديم لرياض الأطفال المدارس الرسمية لغات الإسكندرية 2022/2023

أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي بشكل إلكتروني، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات، حيث يمكن التسجيل من خلال تسجيل الدخول إلى رابط البوابة عن طريق الرابط التالي http://www.kg-alex.com، وبعد إعلان نتيجة القبول يقوم ولى الأمر بتسليم ملف القبول.