نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليوم” فتح رابط تقديم الصف الأول الابتدائي parent.emis.gov.eg تعليمات جديدة لأولياء الأمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي والروضات من أهم مواضيع ابحث من قبل ملايين أولياء أمور الأطفال، المتوفر فيهم شروط التقديم للمدارس للتسجيل في المدرسة المناسبة لهم من حيث الموقع الجغرافي المناسب، سواء للمدارس الرسمية الحكومية والرسمية لغات، والتي يتم تفعيله للتسجيل الطلبة الجدد خلال الفترة من الأول من شهر يوليو حتى 30 من نفس الشهر، بعد أن جهزت الوزارة البنية التكنولوجية وصرفت مليارات الجنيهات لكي يتم تقديم كافة خدمات التعليم إلكترونياً، من التقديم للمدارس حتى الاستعلام عن نتائج كافة المراحل التعليمية.

مع بداية اليوم الأربعاء تم تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني للتقديم في الحضانة والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي الجديد، ونبهت الوزارة على أولياء الأمور التسجيل أما في المدارس الحكومية الرسمية، أو المدارس الحكومية التجريبية، أي أنه لا يجب التقديم لطالب واحد في النوعين تجريبي وحكومي، حتى لا يتم أستبعاد طلبه وتضيع على الطالب فرصة الالتحاق بأي مدرسة.

تعليمات وتنبيهات من وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور

شددت وزارة التربية والتعليم على أولياء الأمور سرعة التسجيل خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة للتسجيل لإلكتروني، والتي تنتهي بنهاية هذا الشهر، وقالت على ولي الأمر الغير قادر على لتسجيل الإلكتروني الذهاب إلي مقر المدرسة الراغب في إلحاق أبنه بها، وتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة يدوياً مع أخذ التدابير الاحترازية.

حل مشاكل التقديم للصف الأول الابتدائي

تحديث : لا يزال الموقع يستقبل تسجيل الطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2022، بكفاءة عالية ولم ترد إلي الوزارة أي شكوى من تعطل الموقع حتى اللحظة، وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات قد قاموا بتحديث وتقوية الموقع لكي يستوعب الإعداد الكبيرة المتوقع دخولها على الرابط للتسجيل، وهو ما جعل الموقع يستوعب تلك الأعداد بكفاءة.

تعليمات من وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعلم تعليماتها للعديد من المحافظات لفتح موقع مدريات التربية والتعليم بها، من أجل التسجيل من خلالها للطلاب الجديد من أجل أتاحت أكثر من فرصة وموقع يمكن التسجيل عليه، لعدم الضغط على رابط الوزارة فقط وذالك من أجل أن يكون أمام الأسرة أكثر من موقع للتسجيل، وأن مواقع المدريات بالمحافظات جاهزة لإستقبال التسجيل.

مصروفات ألصف الأول الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة مصروفات الصف الأول بقيمة 300 جنيه مصري، تدفع بعد قبول ألطالب في أي من المدارس المسجل بها، وحددت أماكن الدفع وهي كما يلي.

جميع مكاتب البريد في مصر في كل المدن على رقم ” 0135112000283818″. أي من فروع البنك الأهلي المصري على رقم ” 15430704167169000014″ فروع بنك مصر في أي من المدن والمحافظات المصرية على رقم حساب “1050001000036407”.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022/2021

حددت وزارة التربية والتعليم أهم شروط التسجيل والتي ينظمها القرار الوزاري رقم 145 لسنة 1989 ميلادي، وأن يكون سن التلميذ 6 سنوات في يوم 2022/10/01 عند بداية التسجيل ولا يزيد عن 9 سنوات يوم 2022/10/01، وحددت رابط parent.emis.gov.eg الرابط الرسمي للتسجيل، ولا يجوز التقديم عبر أي روابط خارجية أخرى غير معتمدة من الوزارة، وفيما يلي ألية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل.

ألية التسجيل للصف الأول الابتدائي إلكترونياً

الدخول على رابط parent.emis.gov.eg .

. تسجيل البيانات المطلوبة من ولي الأمر.

تسجيل بيانات الطفل من تاريخ ميلاد ومحل السكن وتحديد النوع “ذكر / أنثى”

الضغط على تسجيل الدخول ثم طباعة أستمارة التسجيل الإلكترونية وبذالك تتم عملية التسجيل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي

شروط التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية ويكون سنه 6 سنوات بحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى للتسجيل. يتم التقديم في أكثر من مدرسة في نوع تعليمي واحد مع أمكانية تغيير الرغبات إلكترونياً. عند القبول يقوم ولي الأمر بتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة في مقر المدرسة التي تم قبول أبنه بها. سوف يتم إعلان التقديم إلكترونيا من نفس موقع التسجيل بعد فحص البيانات والملفات المقدمة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي

تهدف وزارة التربية والتعليم التيسير على أولياء أمور الطلاب في عملية التسجيل وتوفير الوقت والمجهود، بعد أن تم تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتقديم تلك الخدمات إلكترونياً، ثم بعد تحديد المدرسة التي سوف يلتحق بها الطالب يمكن لولي الأمر تسليم ملف التقديم متضمن الأوراق السابق ذكرها لمقر المدرسة، مع أخذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل الطلبة الوافدين يكون عن طريق ولي الأمر، إلي الإدارة التعليمية وتقوم جهات الاختصاص بمراجعة أوراقه ثم بعد قبولهم، يتم تسجيل البيانات من قبل إدارة الإحصاء بالمديرية المتقدم إليها الطالب، وتحرص الحكومة المصرية على تقديم كل سبل الدعم للوافدين، خاصة من الدول التي بها أضرابات أمنية مثل سوريا واليمن والعراق.

موعد إعلان نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إعلان النتيجة سوف يكون من بداية شهر يوليو حتى نهاية نفس الشهر، بعد أن يتم مراجعة كافة البيانات المسجلة مع الجهات المعنية والتأكد من صحتها، ثم ترفع النتائج عبر نفس رابط التقديم تيسيراً على أولياء الأمور، وبعدها يتم تسليم الملفات وبها الأوراق السابق ذكرها إلي إدارة المدرسة التي تم ترشيح الطفل بها.

نظام التعليم الجديد في مصر

تهدف وزارة التربية والتعليم في نظام التعليم الجديد، أن يعتمد الطفل من بداية مرحلة التعليم في الحضانة على التفكير، من خلال بعض الأفكار البسيطة التي تناسب سنه عن طريق برامج معدة من قبل مختصون.

شروط التسجيل للطلاب المكفوفين والمعاقين بالصف الأول

يجب أن يكون الطالب لا يقل السن عن 6 سنوات ولا يزيد عن 8 سنوات في بداية شهر أكتوبر من العام الجاري 2021.

يجب أن يتقدم ولي أمر الطالب بتقرير طبي شامل يوضح حالة الطفل ونسب الإعاقة ويجب أن تكون أكثر من إعاقة للتقديم بمدارس المعاقين.

يجب أن يلتزم الأب بمواعيد التقديم المحددة من قبل الوزارة.

أسس النقل بعد إعلان نتيجة التقديم للصف الأول

بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة التقديم بالمدارس لأولى ابتدائي يتم فتح باب النقل من مدرسة إلي أخرى بضوابط وشروط، أن تكون المدرسة التي يرغب ولي الأمر النقل إليها بها أكماكن شاغرة، وأن تخاطب المدرسة بجواب رسمي بالموافقة على النقل، وفي هذه الحالة يمكن لولي الأمر نقل الملف من المدرسة التي سجل بها إلي المدرسة الجديدة الراغب في النقل إليها.