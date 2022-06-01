توظيف البدون.. رابط التسجيل في منصة تيسير الجديدة بالكويت للتوظيف 2022

رابط التسجيل في منصة تيسير الكويت للعام 2022 هو ما يبحث عنه الكثيرين وذلك للبحث عن عمل ضمن القوى العاملة، حيث سوف تطلق الهيئة العامة للقوى العاملة داخل الكويت، أحد المنصات الهامة وهي منصة “تيسير”، وسوف تطلق يوم الأحد المقبل، وذلك بهدف تعيين المقيمين داخل الكويت بصورة غير قانونية وهم فئة “البدون” بدلاً من تعيين العمالة الوافدة في المجالات المختلفة التابعة للقطاع الخاص، وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول منصة تيسير الجديدة بالكويت والرابط الخاص بالتسجيل عليها.

الرابط الخاص بالتسجيل في منصة تيسير الجديدة بالكويت

كام قد تم الإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل في منصة تيسير بالكويت من خلال المدير العام لهيئة القوى العاملة أحمد الموسى، وجاء ذلك بعد بحث الآلاف من المواطنين في الكويت بشغف كبير وخاصة من فئة الأشخاص الراغبون في إيجاد العمل المناسب لهم والالتحاق بالوظائف التي قد تم الإعلان عنها من قبل هيئة القوى العاملة في الكويتية للوظائف الخاصة بالقطاع الخاص بعد أن قام القانون الكويتي بمنع الالتحاق لهم بأي من الوظائف الحكومية، وهو الأمر الذي كان بمثابة شعاع الأمل لهم حتى تتحسن ظروف المعيشة الخاصة بهم بفضل هذا القرار وذلك من خلال:

الدخول على رابط المنصة.

عليك كتابة بيانات البدون.

تسجيل ورفع البيانات المطلوبة.

عليك بعد ذلك حفظ البيانات والضغط على إرسال.

منصة تيسير الجديدة بالكويت

كان قد أعلن أحمد الموسى مدير الهيئة العامة للقوى العاملة داخل الكويت أنه سوف يتم إطلاق منصة تسمى منصة تيسير، وذلك في التاسع والعشرين من شهر مايو 2022، وتهدف هذه المنصة لتعيين الأشخاص المقيمين داخل الكويت بصورة غير قانونية وهم “البدون”، وذلك ليحلوا محل العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص.

كما أشار أحمد الموسى أن هذه المنصة متاحة لتسجيل الأشخاص الباحثين عن العمل من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي بهدف معالجة أوضاع هذه الفئة، وتعد منصة تيسير الكويتية أحد الآليات المؤسسية التي سوف تساعد في تنظيم مشاركة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني وإلحاقهم بسوق العمل بشكل أكثر إيجابية وفعالية وهو ما سوف يساهم في خلق المزيد من فرص العمل لهم وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.