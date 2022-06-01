قرار عاجل من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطوراً حتى تتمكن من "ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر فى ساحة المعركة".
وكتب بايدن فى مقال رأى فى صحيفة "نيويورك تايمز": "تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال فى ساحة المعركة وتكون فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".
وقال مسؤول كبير فى إدارة بايدن إن الأسلحة المقدمة ستشمل نظام الصواريخ المدفعية M142 عالى الحركة (HIMARS)، والذى قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية قبل شهر إنه "حاسم" لمواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.
جاء التعهد الأمريكى الأخير بتقديم أسلحة لأوكرانيا - بالإضافة إلى معدات بقيمة مليارات الدولارات تم توفيرها بالفعل بما فى ذلك الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات بدون طيار - فى الوقت الذى كثفت فيه روسيا هجومها للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية.
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