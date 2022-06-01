مقتل عشرات الحراس على أيدى مسلحين غرب نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفاد مصدران أمنيان بأن محموعة من قطاع الطرق الحادث وقع عندما طارد الحراس المحليون مجموعة من قطاع الطرق نهبوا بعض الماشية فى منطقة "جيدان دان إينا" وقرى محيطة ببلدة "أوكى" فى منطقة "بونجوندو".

وقال أحد المصادر إن اللصوص نهبوا للحراس كمينا وأمطروهم بوابل من النيران أثناء توجههم إلى الأدغال مستقلين دراجات نارية، مما أسفر عن مقتل نحو 30 منهم.

وأكد مسؤول حكومى محلي رفض الكشف عن هويته، يعيش فى في "جوساو" عاصمة ولاية "زمفارا" وقوع الحادث، معلقًا: "إنها خسارة مزدوجة مؤلمة لنا"

يذكر أن جيش نيجيريا حاول القضاء على العصابات وشن ضربات جوية على الجماعات المسلحة فى ينايرالماضى.

وتنتشر العصابات المسلحة في شمال غرب نيجيريا حيث ترتكب جرائم السرقة أو الخطف مقابل الحصول على فدية.