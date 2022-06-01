العالم اليوم - وفاة مطرب هندي شاب.. فيديو على المسرح لـ"لحظات ما قبل الموت"

انتم الان تتابعون خبر وفاة مطرب هندي شاب.. فيديو على المسرح لـ"لحظات ما قبل الموت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:15 صباحاً - توفي المغني الهندي كريشنا كومار كوناث، المعروف باسم "كيه كيه"، ليل الثلاثاء، بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي.

وكان كوناث يحيي حفلا في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا شرقي الهند عندما أحس بالتعب، وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية أنه نقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وتدفقت عبارات التأبين للمغني، البالغ من العمر 53 عاما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي والعديد من المغنين وممثلي بوليوود تعازيهم.

وقال مودي على "تويتر": "جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية. سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه".

وأدى كوناث العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المطرب الشاب وهو يغادر الحفل الذي كان يقدمه بعدما ظهرت عليه علامات التعب والإعياء.